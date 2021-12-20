Пермскому онкодиспансеру исполнилось 75 лет

В Пермском онкодиспансере стала выше доля операций, выполненных малоинвазивным способом. Фото: пермский краевой Минздрав.

2021 год - юбилейный для Пермского клинического онкодиспансера, ему исполняется 75 лет. Несмотря на пандемию, клинике удалось сделать скачок вперед в развитии и совершенствовании методов лечения онкопациентов со всего Пермского края.

- В онкодиспансере увеличили долю лапароскопических, эндовидеохирургических операций по сравнению с открытыми способами лечения, - рассказывает зам. главного врача по хирургии ПКОД Михаил Денисов. – Операции, выполненные малоинвазивным способом, имеют ряд преимуществ: менее выражен болевой синдром, ниже потребность в лекарственных препаратах, пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к обычному образу жизни.

Пермский онкодиспансер занимает лидирующее положение среди клиник Пермского края, где делают подобные операции. Рост оперативных вмешательств стал возможен благодаря приобретению по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» нового высокотехнологичного оборудования для выполнения операций эндовидеохирургическим способом.

Для врачей и их пациентов было приобретено четыре новых ультрасовременных видеоэндоскопических комплекса с визуализацией в HD, 4K, 3D формате. При использовании этого высокоточного оборудования с большим разрешением экрана значительно улучшилась визуализация операционного поля, работа хирурга стала более комфортной и быстрой.