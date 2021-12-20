В Прикамье в новогодние праздники изменится график движения электричек

Фото: "Пермская электричка"

В Пермском крае с 30 декабря по 10 января 2022 года в связи с общероссийскими праздниками изменится график движения электричек. Подробности рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Так, изменения коснутся следующих поездов:

- №6194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 назначен 30 декабря, отменен 31 декабря, 2 и 7 января;

- №7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора назначен 30 декабря и 9 января, отменен 31 декабря, 2 и 7 января;

- №7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская назначен 31 декабря и 10 января, отменен 1, 3 и 8 января;

- №7184 сообщением Чусовская – Пашия назначен с 31 декабря по 8 января, 30 декабря отменен;

- №7183 сообщением Пашия – Чусовская назначен с 1 по 9 января, 31 декабря отменен.

С 31 декабря по 9 января назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным:

- №6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2;

- №6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская.

А поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, отменяются в период с 31 декабря по 9 января:

- №6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2;

- №7121 сообщением Кукуштан – Пермь-2;

- №6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская.

На железной дороге просят быть внимательнее и следить за актуальным расписанием, чтобы не упустить свой поезд.