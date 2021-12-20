Новый каток готовится к открытию. Фото: https://vk.com/an_demkin

Новый пермский каток на набережной откроется 25 декабря. Об этом в соцсетях сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, новый каток расположился на площадке амфитеатра набережной Камы. Сейчас на катке уже залили лед, проводятся электромонтажные работы.

Площадь катка - более 1100 квадратных метров. Для удобства посетителей каток оборудуют павильоном, в котором появятся раздевалка, пункт проката и кафе.

Выход на лед со своими коньками будет бесплатным. Но можно будет и взять коньки на прокат. Каток будет ежедневно работать с 10:00 до 22:00.

Ранее мы собрали список городских катков, которые поучаствуют в проекте Ледовый сезон. На них в определенные часы можно будет покататься бесплатно.

Список всех городских катков смотрите здесь.