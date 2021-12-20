Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 10:07

«Яндекс» спрогнозировал погоду в Пермском крае на новогодние праздники

Если верить сервисам агрегатора, Новый год встретит нас морозами
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис Яндекс.Погода спрогнозировал для пермяков и жителей Прикамья погоду на Новый год в краевой столице. По прогнозам сервиса, нас ожидают морозные каникулы.

И если в преддверии праздников, 27-28 декабря будет относительно тепло (-3…-9 градусов), то 1-2 января в Перми стукнут 30-градусные морозы. До Рождества дневная температура воздуха понизится до -25 градусов. С 7 января прогнозируется потепление до -10 градусов.

Накануне специалист ГИС-Центра классического университета Андрей Шихов составил прогноз на всю неделю. Какая погода ждет пермяков в ближайшие семь дней, читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2021-2022 в Перми: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2021-2022 в Перми. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники (Подробнее...)