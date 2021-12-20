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Общество20 декабря 2021 8:04

В Пермском Политехе теперь смогут учиться не только студенты

Университет открывает школу для старшеклассников
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В Пермском Политехе (ПНИПУ) открывается школа для старшеклассников – учеников 10-х и 11-х классов. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе университета.

Проект профинансирует краевой бюджет. В школу войдут два направления – физико-математическое и инженерное. Отмечается, что обучение будет бесплатным и максимально приближенным к университетскому. Преподавателями выступят ведущие ученые ПНИПУ и представители промышленных предприятий региона.

Напомним, ранее мы сообщали, что другой университет Перми – ПГНИУ – открывает собственный лицей.