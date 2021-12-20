В Перми в выходные задержали свыше 30 пьяных водителей

. Фото: Василий Вахрин

С 17 по 19 декабря на дорогах Перми автоинспекторы задержали 31 нетрезвого водителя. Об этом сообщили в ГИБДД Перми.

Помимо этого, на территории столицы Прикамья автоинспекторы выявили пять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Теперь в отношении них возбуждены уголовные дела. И им грозят серьезные последствия.

В ГИБДД напоминают, что «пьяная езда» - одно из самых грубых нарушений ПДД, приводящее к наиболее печальным последствиям в случае ДТП.