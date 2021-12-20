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Общество20 декабря 2021 7:33

В Перми в выходные задержали свыше 30 пьяных водителей

А еще пять нетрезвых водителей сели за руль повторно
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

С 17 по 19 декабря на дорогах Перми автоинспекторы задержали 31 нетрезвого водителя. Об этом сообщили в ГИБДД Перми.

Помимо этого, на территории столицы Прикамья автоинспекторы выявили пять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Теперь в отношении них возбуждены уголовные дела. И им грозят серьезные последствия.

В ГИБДД напоминают, что «пьяная езда» - одно из самых грубых нарушений ПДД, приводящее к наиболее печальным последствиям в случае ДТП.