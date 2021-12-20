В Перми планируют ввести постоплату платных парковок

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице планируют ввести систему постоплаты платных парковок. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил пермский адвокат Илья Демин. Адвокат направил запрос в пермскую горадминистрацию и получил ответ от замглавы Перми Дмитрия Галиханова.

Как говорится в тексте, сейчас постоплату тестируют. А уже в январе 2022 года можно будет оплатить парковку в течение следующих суток. Предусматривается, что деньги можно внести через сайт и мобильное приложение в течении суток после пользования парковкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Перми расширят зону платной парковки. О том, какие улицы вошли в список расширения - читайте здесь.