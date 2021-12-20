Столовая пермской школы №127 стала одной из лучших в России

Фото: Школа №127

Столовая пермской школы №127 вошла в тройку лучших школьных столовых России в рамках федерального конкурса «Лучшая школьная столовая». Об этом поделились в городской мэрии.

Кроме того, заведующая производством столовой пермской школы Ксения Сычева была отмечена дипломом лауреата «Кулинарного баттла» среди поваров школьных столовых.

Программа конкурса включала «Кулинарный баттл», тематическую выставку «Здоровое питание в школе», а также мастер-класс от шеф-повара Григория Мосина «Три блюда для школьного завтрака». Конкурсанты показали наиболее успешные практики организации питания детей.

Кстати, накануне городской департамент образования опубликовал ежегодный рейтинг школ Перми за 2020-2021 учебный год. В этот раз за основу были взяты немного другие показатели, чем ранее. Для построений рейтинга учитывались три категории деятельности школ: качество развития кадров, содержание образования и финансово-экономическая деятельность. Какие учебные заведения вошли в ТОП-10 лучших школ Перми, читайте в нашем материале.