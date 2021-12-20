Пермякам напомнили, где можно купить живую ель к Новому году

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Жителям Перми и Прикамья напомнили, где можно купить живую ель, пихту или сосну к Новому году. Для этого следует обратиться в одно из лесничеств – Пермское или Закамское. И заключить договор купли-продажи.

Как уточнили в горадминистрации, цена елочки зависит от ее высоты. Дерево высотой до метра обойдется в 25,2 руб. Купить ель выше двух метров можно будет за 72,5 руб.

Напомним, что на территории пермских городских лесов вырубка деревьев, в том числе хвойных пород, запрещена. При перевозке новогодней ели, необходимо иметь при себе документы, что подтвердят ее покупку.

За незаконную рубку хвойных деревьев закон РФ предусматривает административный штраф для физических лиц в размере от 3 до 4 тыс. руб. Для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб.