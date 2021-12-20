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Общество20 декабря 2021 4:22

Власти Перми разрешили строительство двух многоквартирных домов

Они появятся в двух районах города
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Власти краевой столицы разрешили строительство двух многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Перми. Дома появятся в Индустриальном и Ленинском районах города.

Площадь дома по улице Советской Армии, 82 в Индустриальном районе города составит 11 185,3 квадратных метров. Количество этажей в доме составит 10, а количество квартир – 116.

Второй многоквартирный дом построят по улице Окулова, 20 в Ленинском районе. Общая площадь составит 37 580,8 квадратных метров, а количество этажей – 25 и 21. Дом вместит в себя 309 квартир.