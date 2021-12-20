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Общество20 декабря 2021 4:12

В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшей женщины

Она ушла из дома и исчезла
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Таисия Аверина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

Таисия Аверина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили срочный сбор на поиски 84-летней Таисии Авериной.

Как сообщают поисковики, пенсионерка ушла из дома в городе Очер 19 декабря и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры предупреждают, что поиски пройдут как в городе, так и в лесу, поэтому нужно одеться по погоде, взять с собой перекус, фонари, полностью заряженный телефон и не забывать про маски и перчатки.

Всех, кто хочет принять участие в поисках, волонтеры будут ждать у Молокозавода в Очере. Инфорг Юлия - 8-958-244-12-84.

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