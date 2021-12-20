В Прикамье к концу рабочей недели похолодает до -30 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край к концу рабочей недели придет похолодание. Об этом сообщили специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и Я». Так, если начало недели окажется снежным, в конце нас ждет арктическое вторжение.

В понедельник и вторник погода существенно не изменится. Днем умеренные снегопады, температура воздуха в среднем по краю от -5 – до -10 градусов.

В среду придет холодный воздух и к вечеру в регионе похолодает до −15…−20 градусов. В четверг 23 декабря ночью и днем будет в районе −19…−24 градусов.

В пятницу ночью похолодает до −20…−25 градусов, а при прояснениях до −30 градусов. Днем будет не выше −18…−23 градусов.

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