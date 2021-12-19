Следователи рассказали, за что убили мужчину на Центральном рынке в Перми

Место преступления. Фото: @chp_59

В конце мая 2021 года на Центральном рынке в Перми на глазах у десятков прохожих 48-летний местный житель воткнул нож в грудь 62-летнему мужчине. До приезда полицейских злодея удерживали очевидцы, а пострадавший мужчина, к сожалению, от полученных ран скончался в больнице.

Старший следователь следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю Алексей Третьяков рассказал изданию Рифей, из-за чего произошел конфликт.

- Причиной данной ссоры послужило то, что нападавший неправильно понял слова потерпевшего. Он посчитал, что тот торгует золотом на рынке. Спросил, может ли тот ему что-то продать? В ответ потерпевший стал подзывать девушку по имени «Наташа». Нападавший посчитал что тот пытается назвать этим именем его, - рассказал Третьяков.

Оказалось, что за пару дней до этого подозреваемый совершил еще два преступления - проникновение в чужое жилище и грабеж. Выяснилось, что он неоднократно судим и в колонии провел ровно полжизни. Суд приговорил его к 16 годам колонии особого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда детям погибшего мужчины в размере 2 миллионов рублей.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеоролик с места происшествия. Судя по всему, на кадрах запечатлен момент уже после совершения преступления. Предполагаемого убийцу - мужчину в красной куртке - до приезда полицейских удерживают очевидцы.

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