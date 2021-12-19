Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"/ВКонтакте

Вечером в воскресенье, 19 декабря, из-за аварии на трассе Пермь-Кунгур образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают автолюбители сайта vikiperm.com, на участке дороги между деревней Байболовка и селом Кылосово столкнулись автобус, грузовик и иномарка.

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадала только техника. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение затруднено в обе стороны от Кукуштана до деревни Поповка.

Скриншот сервиса Яндекс.Карты

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