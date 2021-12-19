Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 15:29

На трассе Пермь-Кунгур образовалась многокилометровая пробка

На участке дороги между деревней Байболовка и селом Кылосово столкнулись автобус, грузовик и иномарка
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"/ВКонтакте

Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"/ВКонтакте

Вечером в воскресенье, 19 декабря, из-за аварии на трассе Пермь-Кунгур образовалась многокилометровая пробка. Как сообщают автолюбители сайта vikiperm.com, на участке дороги между деревней Байболовка и селом Кылосово столкнулись автобус, грузовик и иномарка.

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадала только техника. По данным сервиса Яндекс.Карты, движение затруднено в обе стороны от Кукуштана до деревни Поповка.

Скриншот сервиса Яндекс.Карты

Скриншот сервиса Яндекс.Карты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Самая холодна ночь». Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящей неделе

Особенность предстоящего похолодания в отсутствии дневного прогрева воздуха (Подробнее..)