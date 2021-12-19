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Происшествия19 декабря 2021 15:14

В Перми в закрытой квартире нашли труп женщины

Погибшая состояла на учете в психдиспансере
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером субботу, 18 декабря, в экстренные службы Перми позвонил мужчина и сообщил, что его 43-летняя супруга, состоящая на учете в психдиспансере, целый день не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Как сообщил источник "КП", когда спасатели приехали на место вызова, дверь им пришлось открывать с помощью слесарного инструмента. В квартире они обнаружили труп женщины. Сейчас в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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