В Перми сносят авторынок на Островского

Фото: Business class

В воскресенье, 19 декабря, Перми начали сносить павильоны авторынка на Островского, 93а. Как сообщает издание Business class, демонтаж рынка начался по распоряжению администрации Свердловского района.

Напомним, об изъятии павильонов рынка на ул. Островского и передачу их в муниципальную собственность стало известно еще в 2019 году. Мэрия выкупила объект за 157 миллионов рублей. В прошлом году власти изъяли одноэтажное здание рядом с авторынком Николая Островского, а теперь начали демонтировать и павильоны рынка.

По словам продавцов, ТК «Островский», который расположен на выкупленной властями территории, проработает еще 3-5 месяцев. На месте авторынка планируют построить сквер.

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