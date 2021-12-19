В Пермском крае работают три ледовые переправы

- Фото: Олег Укладов

В Пермском крае функционируют три ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Первая ледовая переправа открылась еще 15 декабря в Соликамском городском округе. Она соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Длина переправы составляет 500 метров, а общая ширина - 50 метров. Ширина проезжей части - 6 метров (одна основная полоса, две резервные). Толщина льда переправы - 50 сантиметров. По ней может передвигаться транспорт весом до 5 тонн.

Вторую переправу открыли в Оханском городском округе. Она соединяет Оханск и поселок Юго-Камский. Общая длина - 2 километра 304 метра. Ширина проезжей части - 8 метров. По ней может передвигаться транспорт весом до 5 тонн.

Третью ледовую переправу открыли в Кунгуре. Она соединяет деревню Мостовую и село Насадку. По ней может передвигаться транспорт весом до 3 тонн.

В МЧС напоминают, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час, перед выездом необходимо отключить блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности, на ледовой переправе нельзя останавливаться, совершать обгон или заправлять автомобиль, также спасатели не рекомендуют выезжать на переправу во время тумана или пурги.