Прогноз погоды в Пермском крае на 19 декабря

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным сервиса "Метеоролог и я", в воскресенье, 19 декабря, в Перми и Пермском крае будет облачная погода. В течение суток температура воздуха в краевой столице составит -6...-8°C, по краю - -6...-11°C. Весь день будет идти снег, порывы ветра могут достигать 8 метров в секунду.

Напомним, накануне специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов предупреждал, что третья декада декабря 2021 года может оказаться самой холодной за последние 10 лет. Подробный прогноз специалиста читайте в нашем материале.

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