В Пермском крае коронавирус обнаружили в 36 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 152992 заболевших COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

В Пермском крае за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 642 человек в 36 территориях. В Роспотребнадзоре рассказали, где больше всего заболевших. Пермь занимает первое место – 257 случаев, в Краснокамском городском округе - 46. Добрянский городской округ и Чайковский оказались на третьем месте – 37 заболевших.

В Пермском муниципальном районе – 28 случаев заболевания, в Чусовском городском округе – 23, в Лысьвенском городском округе – 22, в Очерском городском округе – 18.

В Березниках, Березовском муниципальном округе, Верещагинском и Чернушинском городских округах - 17.

В Карагайском муниципальном округе COVID-19 - 16 человек, в Осинском городском округе – 13, в Нытвенском городском округе – 12, в Бардымском муниципальном округе – 10.

В Александровском муниципальном округе и Соликамском городском округе – 8 случаев. В Кишертском муниципальном округе - 7. В Октябрьском городском округе, Гайнском и Сивинском муниципальных округах - 5.

В Большесосновском муниципальном округе и Кизеле - 3. По 2 случая заболевания в Суксунском городском округе и Частинском муниципальном округе.

Губаха, Кудымкар, Кунгур, Кунгурский район, Кудымкарский, Ординский и Уинский муниципальные округа – положительные результаты здесь получили по 1 человеку.

Всего в Пермском крае выявлено 152992 заболевших COVID-19.