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Общество18 декабря 2021 13:39

В Пермском крае в воскресенье ожидается сильный снег и гололед

В МЧС предупреждают об ухудшении погоды
Анна Маркова
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В воскресенье в Прикамье ожидаются снегопады.

В воскресенье в Прикамье ожидаются снегопады.

Фото: Юлия Лоза

В Пермском крае в воскресенье 19 декабря ухудшится погода. В региональном МЧС со ссылкой на синоптиков рассказали, что в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, местами умеренный, по югу до сильного. Днем он продолжится.

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер восточный ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем –11…–6°, ночью при прояснениях до –16°, днем по югу до –1°.