В Перми в ближайшие дни жителей ждет отключение воды

Жителям Перми стоит запастись водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми 19 и 20 декабря жителей ждет отключение холодного водоснабжения. Компания «Новогор – Прикамье» проведет ремонт водопроводной сети.

19 декабря без холодной воды с 9.00 до 19.00 дома:

Красноармейская 1-я, 4;

Николая Островского, 75.

20 декабря с 9.00 до 19.00 отключение ждет жителей домов по улицам:

Бакинских Комиссаров, 14;

Волочаевская, 3, 4, 7;

Гончарова, 12;

Кислотная, 25;

Наймушина, 34;

Ольховская, 2, 7;

Рабкоровская, 4;

Сурикова, 4;

Химиков, 15.

Также без воды дома по улице Менжинского, 51, 53.