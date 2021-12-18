В Перми в ближайшие дни жителей ждет отключение воды

Жителям Перми стоит запастись водой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Перми 19 и 20 декабря жителей ждет отключение холодного водоснабжения. Компания «Новогор – Прикамье» проведет ремонт водопроводной сети.
19 декабря без холодной воды с 9.00 до 19.00 дома:
Красноармейская 1-я, 4;
Николая Островского, 75.
20 декабря с 9.00 до 19.00 отключение ждет жителей домов по улицам:
Бакинских Комиссаров, 14;
Волочаевская, 3, 4, 7;
Гончарова, 12;
Кислотная, 25;
Наймушина, 34;
Ольховская, 2, 7;
Рабкоровская, 4;
Сурикова, 4;
Химиков, 15.
Также без воды дома по улице Менжинского, 51, 53.