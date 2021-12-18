В Перми утвердили новые предельные тарифы на тепловую энергию

- Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми с 1 января по 30 июня 2022 года будут действовать новые предельные цены на тепловую энергию. Их уже утвердило пермское министерство тарифного регулирования и энергетики.

На сайте ведомства сообщается, что тарифы для ООО «ПСК» и филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» следующие: 1717,34 руб./Гкал (без НДС) и 2060,81 руб./Гкал (с НДС). На второе полугодие установлена стоимость 1752,87 руб./Гкал и 2 103,44 руб./Гкал.

На 2021 год тариф для ПАО «Т Плюс» в Перми был таким - 1461,48 руб./Гкал (с 1 июля 2021-го - 1519,94 руб./Гкал). Тариф ПСК - 2025,85 руб./Гкал.