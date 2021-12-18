В Перми начал работать пункт самодельных новогодних подарков для врачей

Новогодние поделки передадут пермским врачам. Фото: Иван Макеев

Пермский ТЮЗ запустил благотворительную акцию «Сотворим чудо вместе». Пермякам предлагают сделать самодельные новогодние подарки для врачей, которые помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Это могут быть рисунки, настольные фигурки, которые можно поставить около компьютера, гирлянды, которыми можно украсить комнату, или что-то еще забавное, доброе и практичное.

Обязательно подпишите свои поделки, авторы всех подарков, которые 23 декабря отправят в больницы, получат благодарности от Пермского ТЮЗа за участие в благотворительной акции.

- Особенно нуждаются в поддержке наши врачи, которые ежеминутно сражаются с болезнью, - говорят в Пермском ТЮЗе. - Сотворим чудо вместе! Пусть сувениры, сделанные от чистого сердца детскими руками, создадут атмосферу праздника в пермских больницах.

Принести подарки можно к главному входу театра 18 - 19 декабря с 15.00 до 19.00. 20 и 21 декабря с 15.00 до 20.00 к служебному входу.