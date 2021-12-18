В Пермском крае снижается количество заболевших коронавирусом за сутки

В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили у 642 жителей за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили у 642 жителей за сутки. В регионе идет постепенное снижение заболеваемости, днем ранее было зафиксировано 652 заболевших.

Роспотребнадзор сообщает, что проведено 9 367 ПЦР-тестов. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 152 992. В больницах Прикамья в тяжелом состоянии находятся 252 пациента. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 223 человека, за сутки – 21.