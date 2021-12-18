Полицейские опубликовали видеозапись, как пермяк крадет продукты и вещи из супермаркетов

Мужчины причастны к 15 кражам в магазинах Перми.

В Перми полицейские задержали серийного вора, который выносил из магазина одежду и продукты. 28-летний мужчина вместе с 29-летним знакомым и в одиночку, с мая по август этого года, крал из сетевых магазинов, торговых центров одежду, бытовые электроприборы и продукты.

Оперативники установили их причастность к 15 преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей. Краденое они перепродавали и этим зарабатывали на жизнь.

- Уголовное дело направлено в суд, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Расследование дела в отношении 29-летенго подельника продолжается, в ближайшее время он так же предстанет перед судом.