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Общество18 декабря 2021 6:11

В Минприроды рассказали, сколько будет стоить елка, если купить ее в лесничестве

На семью выделяется не более двух деревьев
Анна Маркова
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Цена на елочку зависит от высоты дерева.

Цена на елочку зависит от высоты дерева.

Жители Прикамья могут купить живую ель, сосну или пихту в лесничествах. Цена будет зависеть от высоты дерева: от 25 рублей до 150 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок, об этом сообщает Минприроды Пермского края.

Для покупки елочки нужно прийти в лесничество и заключить договор: с собой возьмите копию паспорта и копию ИНН и оплатите ель.

Лесничество выдает новогодние елки под линиями электропередач, области газопроводов и нефтепроводов, где планируется рубка для расчистки участка.

В Минприроды напомнили, что за незаконную рубку или выкапывание хвойных деревьев нарушителям грозят штрафы.