В Минприроды рассказали, сколько будет стоить елка, если купить ее в лесничестве

Цена на елочку зависит от высоты дерева.

Жители Прикамья могут купить живую ель, сосну или пихту в лесничествах. Цена будет зависеть от высоты дерева: от 25 рублей до 150 рублей за штуку. На семью выделяется не более 2 елок, об этом сообщает Минприроды Пермского края.

Для покупки елочки нужно прийти в лесничество и заключить договор: с собой возьмите копию паспорта и копию ИНН и оплатите ель.

Лесничество выдает новогодние елки под линиями электропередач, области газопроводов и нефтепроводов, где планируется рубка для расчистки участка.

В Минприроды напомнили, что за незаконную рубку или выкапывание хвойных деревьев нарушителям грозят штрафы.