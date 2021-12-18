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Общество18 декабря 2021 5:22

Непривитые сотрудники завода «Машиностроитель» планируют судится предприятием

От работы отстранено более 60 человек
Анна Маркова
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Фото: Людмила Елтышева.

Фото: Людмила Елтышева.

В Перми сотрудники завода «Машиностроитель» планируют судится с предприятием. Более 60 человек отстранили от работы, так как они не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в социальной сети гражданская активистка Людмила Елтышева.

«Такая же ситуация на «Пермском Пороховом заводе» и на других предприятиях Перми и Пермского края. Всего по региону мы насчитали более 50 таких предприятий», - сообщает Елтышева.

Сотрудники завода планируют подать иски в суд и добиться восстановления на работе.