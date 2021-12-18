За год в Перми спасатели спасли от неотвратимой гибели 469 человек

Пермские спасатели выезжали 2687 на оперативные выезды. Фото: Юлия Лоза

В Перми прошел учебный сбор гражданской обороны города, на котором подвели итоги работы в этом году и поставили задачи на 2022 год.

В 2021 году диспетчеры Единой дежурной диспетчерской службы приняли более 149 тысяч звонков и сообщений от граждан, дежурно-диспетчерских служб и организаций Перми.

Пермские спасатели выезжали 2687 на оперативные выезды. Поисково-спасательный отряд три раза реагировал на аварии, связанные с распространением аварийно-химических опасных веществ. 23 раза искали людей, которые заблудились в лесах, спасли от неотвратимой гибели 469 человек.