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Общество18 декабря 2021 4:17

За год в Перми спасатели спасли от неотвратимой гибели 469 человек

Пермяки позвонили на телефон Единой дежурной диспетчерской службы 149 тысяч раз
Анна Маркова
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Пермские спасатели выезжали 2687 на оперативные выезды.

Пермские спасатели выезжали 2687 на оперативные выезды.

Фото: Юлия Лоза

В Перми прошел учебный сбор гражданской обороны города, на котором подвели итоги работы в этом году и поставили задачи на 2022 год.

В 2021 году диспетчеры Единой дежурной диспетчерской службы приняли более 149 тысяч звонков и сообщений от граждан, дежурно-диспетчерских служб и организаций Перми.

Пермские спасатели выезжали 2687 на оперативные выезды. Поисково-спасательный отряд три раза реагировал на аварии, связанные с распространением аварийно-химических опасных веществ. 23 раза искали людей, которые заблудились в лесах, спасли от неотвратимой гибели 469 человек.