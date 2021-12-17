Пермская школа заняла третье место во Всероссийском конкурсе школьных столовых

Фото: сайт школы №127.

В министерстве просвещения страны подвели итоги Всероссийского конкурса школьных столовых, который проводился совместно с федеральным центром мониторинга питания.

400 конкурсантов из 70 регионов на «Кулинарном баттле» готовили блюда из школьного меню, соблюдая рецептуру и требования СанПина.

Пермская школа № 127 с углублённым изучением отдельных предметов заняла третье место в номинации «Лучшая столовая городской школы», разделив «бронзу» со средней общеобразовательной школой № 5 из Мурманска, лицеем имени Н.Г. Булакина из Акабана и средней школой № 56 из Ярославля.