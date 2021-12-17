В Перми начали строить дождевой сад с влаголюбивым растениями

Фото: городская администрация.

По соседству с музеем современного искусства «PERMM» на бульваре Гагарина, 24 появится дождевой сад. Площадку под него подготовят до конца этого года, а растения высадят весной будущего.

Этот сад спроектировал доцент пермского классического университета Игорь Щукин.

Сад будет представлять собой рукотворное озерцо, засаженное влаголюбивыми растениями местных видов. Его территорию будут орошать ливневые стоки. Сейчас они напрямую отправляются в речку Егошиху.

- В дождевом саду эти воды будут фильтроваться, - объяснили суть задумки в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми. – Растения украсят территорию и заодно усвоят часть воды, а из оставшейся удалят загрязняющие вещества.