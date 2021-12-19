Власти Перми разрешили строительство нового корпуса школы №82

Будущий корпус школы. Фото: Администрация Перми

Власти краевой столицы разрешили строительство нового корпуса школы №82. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Новая школа будет рассчитана на 1050 учеников и в ней будут учиться ребята средней и старшей школы – с 5 класса. Общая площадь составит 14 217 квадратных метро. В здании будет 5 этажей, один из них – подземный.

Строительство планируется начать в декабре 2021 года, а закончить уже в конце следующего.

Напомним, сегодня, 19 декабря, Перми начали сносить павильоны авторынка на Островского, 93а. Что построят на месте рынка, читайте в нашем материале.

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