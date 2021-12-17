В Пермском крае провели отбор агропредприятий на возмещение части затрат на приобретение кормов

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Как подчеркивают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, объем и спектр мер поддержки для сельхозтоваропроизводителей в регионе постоянно совершенствуется и расширяется.

- Помощь аграриям является одним из ключевых приоритетов краевого правительства, - отмечают в Минсельхозе. - В этом году общий объем региональных инвестиций в отрасль составил более 3,4 миллиарда рублей.

Накануне нового года в Прикамье завершили отбор агропредприятий на возмещение части затрат на приобретение кормов для крупного рогатого скота. Также сельхозпроизводителям помогают приобретать технику и удобрения, стимулируют их к более рациональному использованию селскохозяйственных угодий.

- Для аграриев региона действует широкий спектр мер поддержки, - напоминают а Минсельхозе. - В их числе, например, «Агростартап» - гранты для начинающих фермеров в размере до 4 миллионов рублей, а также возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, субсидии на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК при реализации инвестпроектов. В Прикамье также действуют отраслевые меры поддержки растениеводов, так называемая «погектаровка», животноводов, компенсации затрат за ввод неиспользуемых земель в оборот и другие.

Получают агропредприятия Прикамья также помощь в приобретении техники и оборудования. В этом году была достигнута договоренность о том, что по лизингу будет возмещаться до 30 процентов от первоначального взноса на отечественные машины и до 20 процентов - на импортные. В Минсельхозе предполагают, что это позволит увеличить темпы обновления техники как минимум вдвое.

Мы уже писали также, что в новом году аграрии смогут гораздо быстрее и проще оформлять меры поддержки по принципу «единого окна» - в Перми с 1 января в Перми на ул. Ленина 22а начнет работать Центр развития агробизнеса.

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