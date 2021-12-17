Главный городской каток Перми будет работать в новогоднюю ночь до четырех утра

Для тех, кто младше 18 лет, для выхода на лед QR-код не требуется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 декабря на пермской набережной откроется главный городской каток площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Работать он будет с соблюдением всех противоэпидемических правил, которые требует Роспотребнадзор: масочный режим, измерение температуры тела и наличие QR-кода. Для тех, кто младше 18 лет, QR-код не требуется.

Каток будет бесплатным, за выход со своими коньками на лед платить не придется, а вот если вам потребуются коньки, то за прокат нужно будет заплатить.

- В новогоднюю ночь центральный городской каток на набережной будет работать с 22.00 до 04.00 утра, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий» Андрей Хомяков. – Для катающихся будет предусмотрено создание новогоднего настроения и соответствующий музыкальный ряд.

Кстати, рядом с главным городским катком будет работать зона ресторации, где можно будет перекусить и выпить горячего чая, фотозоны, и уличные стенды, где будет открыта выставка, посвященная пермскому звериному стилю.