Студент Пермского аграрно-технологического университета стал лауреатом национальной премии

Пермский ГАТУ. Фото: 2gis.ru

Учащийся 4 курса инженерного факультета Пермского государственного аграрно-техонологического университета Владимир Чертков стал лауреатом конкурса Национальной Премии имени Александра Александровича Ежевского.

Этот престижный в отрасли конкурс проводился в Ростове-на-Дону на территории одного из флагманов российского и мирового сельхозмашиностроения – компании Ростсельмаш.

Владимир вошел в число 11 лучших лауреатов, представив на суд жюри научную разработку автоматического дозатора минеральных удобрений.

В краевом Минсельхозе оценили успех пермского студента.

- Сельскому хозяйству требуются новые подходы и технологии и молодые прогрессивные специалисты, ведь внедрение инновационных идей в агропромышленный комплекс требует высокопрофессиональных специалистов, - отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

КСТАТИ

В этом году Россельхозбанк увеличил число участников стипендиальной программы в Пермском ГАТУ до 7 человек, а также повысил размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей.

Претендовать на получение именной стипендии могут учащиеся вуза, которые ведут научную деятельность и участвуют в олимпиадах.

- Стипендиальная программа Россельхозбанка – отличный стимул для наших студентов углублять свои знания, погружаться в науку, заниматься профильными исследованиями, подчеркнул и.о. ректора аграрного университета Алексей Андреев.