Пермячка попала в больницу после нападения бездомной собаки

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми в микрорайоне Парковый женщина стала жертвой нападения бездомной собаки. Инцидент произошел 16 декабря в 10:00 рядом с домом по улице Строителей, 12.

Как сообщает источник «КП-Пермь», 74-летняя пострадавшая сама обратилась в травмпункт. А после была госпитализирована в больницу.

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