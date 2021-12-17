Пермские тепловые сети помогают восстановить теплоснабжение пяти домов на улице Чердынская в Перми

Фото: ПАО «Т Плюс»

Жители пяти многоквартирных домов по ул. Чердынская в микрорайоне Нагорный Индустриального района Перми мерзнут в квартирах из-за нарушений на внутридомовых сетях. Дома по ул. Чердынская, 17, 19, 25, обслуживает ООО УК «Домстрой», которое допустило некачественное обслуживание теплоустановок зданий. Такой вывод сделан по итогам работы комиссии с участием представителей администрации Индустриального района.

В настоящее время Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели полную проверку теплопроводов, по которым тепло поступает в данные здания, и в дома по ул. Чердынская, 21, 23. Неисправностей в контуре ответственности ресурсоснабжающей организации, которые могли бы оказать влияние на качество теплоснабжения, не выявлено.

По итогам обследования квартальных сетей установлено, что ООО УК «Домстрой» не обслуживает внутридомовые сети с необходимым уровнем качества, из-за чего в квартирах жителей пониженная температура. Управдомам выданы рекомендации о проведении регулировки теплоустановок зданий. Специалисты Пермских тепловых сетей продолжают помогать наладить качественное теплоснабжение домов по ул. Чердынская.