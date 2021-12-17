В Пермском крае женщина обвинила дочь в краже, но сама оказалась на скамье подсудимых

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Соликамске родная мать, обидевшись на дочь, написала заявление в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. 69-летняя женщина рассказала полицейским, что после визита дочери в гости у нее пропал перстень стоимостью около 13 000 рублей. Оперативники выяснили, что дочь постоянно навещала мать, помогала ей по хозяйству, покупала продукты. Иногда она брала у нее деньги в долг, но потом с зарплаты возвращала.

В один из дней женщина вновь попросила деньги в долг, но мать не смогла ей помочь и предложила сдать свое кольцо в ломбард, а потом выкупить. Между собой они договорились, что дочь купит необходимые продукты, а оставшиеся деньги вернет матери.

Получив за кольцо 15 тысяч рублей, женщина сделала покупки, но матери сразу не поехала. Не дождавшись ни дочери, ни денег, мать обратилась в полицию с заявлением о краже.

Теперь заявительница сама стала фигуранткой уголовного дела за ложный донос, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.