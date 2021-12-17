В Перми появится еще один новый автобусный маршрут

Фото: Telegram: "Пермский транспорт"

В краевой столице с 1 января 2022 года запустится новый автобусный маршрут №8. Он соединит микрорайоны Крохалева и Садовый, рассказали в мэрии Перми.

Он будет ездить по улицам Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Чкалова, Героев Хасана, Белинского, через площадь Карла Маркса, а также улицам Чернышевского, Южной дамбе, бульвару Гагарина, Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша.

Из-за нового автобуса изменит свой путь маршрут №63 «микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый». Его перенаправят на улицу Лодыгина, Куйбышева, Белинского, через площадь Карла Маркса, а также по улицам Белинского, Сибирской, Революции, Средней дамбе, бульвару Гагарина, Крупской до площади Дружбы.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 января на улицы города выйдет еще один новый автобус - №13, что свяжет Песьянку, Индустриальный район и городской центр.