В Пермском крае пропал 36-летний мужчина

Андрей Гуляев. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае пропал 36-летний Андрей Гуляев. Об этом сообщает поисковый отряд памяти Ирины Бухановой. 2 декабря он вышел из дома в Оханске с тех пор его место нахождения неизвестно. Может находиться в любом районе края.

Приметы пропавшего: На вид 35 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серо-зеленые. Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102.

Напомним, в Перми идет розыск 22-летней Анны Красавцевой. 10 декабря девушка уехала в гости к подруге, но домой не вернулась.

Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой просит откликнуться таксиста, чей автомобиль был припаркован на улице Тургенева, возле дома № 35 11 декабря в 2.38 ночи. Подробнее здесь.