В Перми открылась первая «Мини-Лента»

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В Индустриальном районе Перми появился первый в городе супермаркет «Мини-Лента». Об этом в Facebook сообщила директор по интеграции и развитию форматов «Ленты» Ксения Новикова.

Магазин открылся 16 декабря. Адрес – ЖК «Пушкин», улица Подводников, 29.

Напомним, «Лента» купила пермскую сеть «Семья» в конце августа 2021 года. Сумма покупки – 2,5 млрд руб. Теперь магазины «Семьи» будут работать под названием «Лента». Гипермаркеты назовут «СуперЛента», небольшие магазины — «Мини-Лента».

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