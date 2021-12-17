В Прикамье по вине водителя погибли мужчина и ребенок

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае осудили виновника ДТП. В аварии, что произошла в июле 2021 года, погибли 32-летний мужчина и его восьмилетний пассажир. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, мужчина, управляя грузовым автомобилем «Вольво» c полуприцепом, ехал по трассе Кунгур-Соликамск. Но на 230-231 километре дороги он для обгона выехал на встречку, где столкнулся с «БМВ». В итоге двое пассажиров «БМВ» скончались на месте ДТП.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.