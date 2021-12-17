В Прикамье в новогодние праздники автобусный маршрут изменит расписание

- Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство транспорта Пермского края сообщает, что в новогодние праздники автобусный маршрут № 118 «Пермь - Троица» изменит расписание. С 1 по 9 января (включительно) отменяются следующие рейсы:

Из Перми: 8:40, 9:10, 12:30, 13:25, 17:15, 18:00, 20:20, 21:00. Из Троицы: 7:05, 7:25, 10:00, 10:35, 15:00, 16:10, 18:35, 19:35.

Напомним,в Перми с 20 декабря льготники могут получить в пунктах выдачи новые проездные. Туда уже поступили карточки для школьников начальных классов и членов многодетных малоимущих семей. Подробнее здесь.