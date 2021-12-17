Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Пермском крае

В Прикамье снова возможно похолодает к концу недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшие дни погода не сулит нам серьезных катаклизмов, возможны небольшие снегопады и гололед, но не исключено, что с воскресенья в регионе начнется похолодание. Подробнее о погоде в пятницу и в выходные дни рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –8…–3°, днем –6…–1°.

В субботу облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –12…–7°, днем –9…–4°.

В воскресенье облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ветер северо-восточный, восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –11…–6°, на севере до –16°, днем –10…–5°.

Инженер ГИС-центра классического университета Андрей Шихов считает, что уже с воскресенья нас ждут интересные и труднопредсказуемые события. С северо-запада страны в наш регион смещается активный циклон, в его тылу - ультраполярное вторжение - заток очень холодного воздуха. Похолодание в любом случае нас коснется, но пока неизвестно, каким сильным и продолжительным оно будет.

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