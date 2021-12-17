В пермском университете закончили проверку действий профессора Сыромятникова во время стрельбы

Олег Сыромятников. Фото: личная страница в Facebook.

Пермский университет провел проверку действий профессора Олега Сыромятникова во время стрельбы, которую устроил Тимур Бекмансуров.

В пресс-службе вуза сообщили, что преподаватель не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов. «Не зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции. Убедившись в их безопасности, профессор продолжил свою основную преподавательскую деятельность», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября, у студентов первого курса филфака Пермского университета начались занятия по истории русской литературы. Профессор Олег Сыромятников читал лекцию по литературе Древней Руси. В это время в вуз с оружием пришел Тимур Бекмансуров. Дверь в аудиторию закрыли изнутри и Сыромятников продолжил лекцию. Одна из студенток не разделила спокойствие преподавателя и написала в социальной сети пост, в котором обвинила его в бездействии.

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