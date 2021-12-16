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Общество16 декабря 2021 18:18

В Прикамье за коррупцию оштрафовали коммерческую организацию

Случай произошел в 2018 году
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прикамье на 1 млн руб. оштрафовали гендиректора коммерческой организации. Его признали виновным в подкупе, сообщает издание Business Class.

Так, в 2018 году генеральный директор фирмы совершил крупный коммерческий подкуп. И в интересах своей компании передал должностным лицам одного из местных предприятий 248 тыс. руб. за преимущественное право заключать различные контракты.

В итоге приговором Березниковского суда, гендиректора организации оштрафовали на миллион рублей. А в отношении юрлица возбудили административное дело, компания получила санкцию в 1 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре, штраф компанией оплачен полностью.