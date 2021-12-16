«Т Плюс» в 2021 году втрое увеличила объемы перекладок теплосетей

Фото: ПАО «Т Плюс»

ПАО «Т Плюс» в 2021 году в полном объеме выполнило инвестиционную программу, на реализацию которой направлено 33 млрд рублей. Об это сообщил в ходе традиционной межрегиональной пресс-конференции генеральный директор компании Андрей Вагнер. Отопительный сезон 2021-2022 годов во всех регионах работы компании, включая Пермский край, стартовал успешно, клиенты надежно обеспечиваются теплом и горячей водой.

Как сообщил Андрей Вагнер, показатель перекладок тепловых сетей впервые достиг 682 км, что на треть больше в сравнении с 2020 годом (423 км). В уходящем году продолжалось обновление оборудования на тепловых источниках и цифровизация энергообъектов для повышения надежности теплоснабжения клиентов.

В Перми «Т Плюс» продолжает модернизацию мощностей Пермской ТЭЦ-9 в рамках федерального проекта ДПМ-2. Компания заменит турбогенераторы и паровой котлоагрегат, а также смонтирует два новых блочных трансформатора. В результате будут полностью обновлены два энергоблока станции. Установленная тепловая мощность станции составит 1103 Гкал/ч, электрическая – 465 МВт. Объем инвестиций в обновление станции составляет 9 млрд рублей.

Как сообщил Андрей Вагнер, 15 городов присутствия «Т Плюс перешли на новую модель рынка тепла. Так, с 2022 года в Перми и Чайковском по решению Правительства РФ вводится ценовая зона теплоснабжения. Благодаря этому в течение 15 лет планируется переложить более 406 км теплосетей во всех районах краевой столицы, что составляет порядка 33% всех теплопроводов.

После перехода на новую модель рынка теплоснабжения вложения энергокомпании в повышение теплосетевой надежности Перми составят 28,6 млрд рублей до 2035 года. В Чайковском новая модель рынка тепла позволит компании дополнительно направить на развитие тепловой инфраструктуры свыше 900 млн рублей.

Гендиректор ПАО «Т Плюс» акцентировал внимание на росте дебиторской задолженности за теплоэнергию, которая сейчас составляет 54 млрд рублей. Андрей Вагнер напомнил, что к должникам применяются все инструменты воздействия, в том числе, подача судебных исков, аресты машин и запрет на совершение сделок с недвижимостью.

«Сейчас пересмотрены приоритеты развития компании. В ближайшее время энергохолдинг утвердит новую стратегию до 2032 года, которая будет сосредоточена на направлениях ESG: экологии, социальных принципах и корпоративном управлении», - отметил Андрей Вагнер.