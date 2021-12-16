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Общество16 декабря 2021 15:27

В Прикамье новые случаи коронавируса выявили в 30 муниципалитетах

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае COVID-19 выявили у жителей 30 муниципалитетов. Напомним, на 16 декабря в регионе выявили еще 660 новых заражений.

312 заболевших – в Перми. В Чайковском – 47 зараженных. На третьем месте идет Добрянка. Там заболели 46 человек.

В Чернушке ковид выявили у 42 жителей. В Чусовском городском округе – у 28. 23 заражения в Бардымском и Осинском городских округах.

В Уинском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у 21 человека, в Лысьвенском городском округе – у 17, в Кудымкаре – у 12.