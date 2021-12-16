Приставы Прикамья взыскали с организации более 2,2 миллиона рублей

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В Перми судебные приставы взыскали с ООО «Инжиниринговая корпорация «Институт промышленного строительства» более 2,2 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП.

Причина - иск к компании от ИП, который является экс-директором организации. Так, истец год оплачивал счета юрлица за электроэнергию, аренду и по договорам лизинга. В общем он потратил на исполнение договорных обязательств организации порядка 2 млн 250 тыс. руб.

После претензий к организации деньги мужчине не вернули. И суд постановил взыскать с компании потраченную бывшим директором сумму.

Добровольно решение суда организация не исполнила. И сначала судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил больше 150 тыс. руб. А после организации запретили совершать регистрационные действия с принадлежащей должнику самоходной техникой и арестовали ее расчетный счет.

В результате компания все же вернула деньги истцу и оплатила исполнительский сбор.