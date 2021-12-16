МЧС предупреждает о пятничном гололеде в Прикамье

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом МЧС рассказали о погоде в Прикамье на грядущую пятницу. Так, по данным ЦГМС, неблагоприятных погодных явлений не предвидится Однако не стоит забывать о гололеде, который может установиться в некоторых районах региона.

В целом, 17 декабря нас ждет облачная погода с прояснениями. Ночью будет умеренный, а днем небольшой снег.

Ветер юго-западный, южный: 4–9 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит –8…–3 градуса, а днем –6…–1 градус.

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