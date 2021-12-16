В Перми подрядчику снизили оплату за плохую уборку улиц

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми подрядной организации ООО «СУ-57» снизили оплату по контракту на 258 тыс. руб. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, организация работала на улицах Маршала Рыбалко, Адмирала Ушакова и Калинина, очищая их от снега. Но проверка показала, что работники ненадлежащим образом чистили от снега обочины, парковочные карманы. А также не вывезли сформированные снежные валы возле пешеходных переходов.

Кроме того, сотрудник МКУ «Благоустройство Кировского района» привлечена к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы рассказывали, что подрядчикам краевой столицы будут снижать оплату за плохую уборку улиц от снега.